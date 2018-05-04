Кирилл Капризов: "Я уже испугался, что нанесли 10 бросков мы, а не французы"

Нападающий сборной России рассказал о своем дубле в стартовом матче на чемпионате мира против Франции (7:0).

- Французы составили вам серьезную конкуренцию, всего 10 бросков за матч?

- У них?

- Да.

- А то я уже подумал, что у нас, и испугался (смеется). Хороший для нас матч. При этом все равно местами были ошибки. Нам надо добавлять от игры к игре.

- Какие ошибки?

- Были потери шайбы. Нам об этом еще тренеры расскажут, будем ошибки разбирать.

- Начинать турнир с разгрома - это хорошо или плохо?

- Я об этом даже не думал. Наверное, лучше.

- Откуда взялось такое взаимопонимание с Дадоновым, с которым вы раньше не играли?

- С Жекой очень приятно играть, также как и с любым человеком в этой сборной. Но еще не все было гладко, были потери, я где-то неточно отдавал. Надо исправлять ошибки.

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