Кирилл Капризов: "Я тоже думал, что меня не удалят в овертайме. Это решение судей"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов прокомментировал свое удаление в овертайме четвертьфинального матча чемпионата мира с Канадой (4:5 ОТ), после которого канадцы забили победный гол. По его словам, он не думал, что судьи примут такое решение.
– Мое удаление все решило. Не думал, что меня удалят в этом момент. Это решение судей. – сказал Капризов. (Игорь ЕРОНКО)
Трансляция матча Россия – Канада //
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kaduly
Дай двину по рукам,авось не удалят.этих канадцев можно было выносить.
21:54
drew81
Всё правильно он сказал: "решение судей" таких моментов в матче на каждой минуте по несколько.. судья решил быть "принципиальным"
21:49
blinkers
Индюк тоже думал...
21:08
zeromanj
Неа, это твоя игра в обороне бездарная. С чего-то вздумал держать клюхой самого дуболомного игрока в составе соперника, который кроме удаления на себе и изобрести-то ничего не смог бы в этой ситуации)
20:58
sergs1
Думать этому телу просто нечем. Так что дрессировщика на мыло.
20:57
Уоррент
DG (new)) Упс... и тебя в петушки отправил нечаянно... хотя - неее у тебя же гребень во всю спину )))
20:54
DG (new))
Уоррент 5 педерастов ниже отписались ) Сношайтесь все вместе с удовольствием, петушки с клюшками ))) ===================== Нах пошел с подскоком , капризов -друг..
20:34
Lav5002
Да не было там никакого удаления, канадец даже и не заметил касание клюшкой перчатки. Другое дело, что эта второсортная сборная канады реально была сильнее нашей нынешней сборной. Сборная СССР вынесла бы этих канадцев 6-2 или 7-3. Но где она , сборная Харламова, Петрова, Михайлова, Мальцева ...
20:33
Уоррент
5 педерастов ниже отписались ) Сношайтесь все вместе с удовольствием, петушки с клюшками )))
20:29
КОТЛИН
А думать надо! А так - тренерское поражение. Не готов этот тренер к сборной.
20:29
sozercatel
Зазвездился пацан... А по игре и видать его не было.
20:27
drJekil
Кто его знает, свистнули бы Макдэвиду такое... Удаление и удаление, в общем. Андронов тоже удалялся.
20:24
Баркас71
Ну что вы пристали к парню !!!!! Он готовится покорять НХЛ, это же СУПЕРЗВЕЗДА !!! У нас такая традиция любого полуфабриката звездой величать !!!
20:20
DG (new))
Он же сказал , что не думал... Ему не за "думать" деньги платят
20:16
skua
Стоп, ты перед судьей ударил соперника по рукам ? Овертайм и что ? В сторону Канады такие же свистки были.
20:14