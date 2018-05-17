Кирилл Капризов: "Я тоже думал, что меня не удалят в овертайме. Это решение судей"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов прокомментировал свое удаление в овертайме четвертьфинального матча чемпионата мира с Канадой (4:5 ОТ), после которого канадцы забили победный гол. По его словам, он не думал, что судьи примут такое решение.

– Мое удаление все решило. Не думал, что меня удалят в этом момент. Это решение судей. – сказал Капризов. (Игорь ЕРОНКО)

Трансляция матча Россия – Канада //

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