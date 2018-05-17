Чемпионат мира

20:08 | Хоккей — Чемпионат мира

Кирилл Капризов: "Я тоже думал, что меня не удалят в овертайме. Это решение судей"

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Нападающий сборной России Кирилл Капризов прокомментировал свое удаление в овертайме четвертьфинального матча чемпионата мира с Канадой (4:5 ОТ), после которого канадцы забили победный гол. По его словам, он не думал, что судьи примут такое решение.

– Мое удаление все решило. Не думал, что меня удалят в этом момент. Это решение судей. – сказал Капризов. (Игорь ЕРОНКО)

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КОММЕНТАРИИ (15)
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kaduly

Дай двину по рукам,авось не удалят.этих канадцев можно было выносить.

21:54

drew81

Всё правильно он сказал: "решение судей" таких моментов в матче на каждой минуте по несколько.. судья решил быть "принципиальным"

21:49

blinkers

Индюк тоже думал...

21:08

zeromanj

Неа, это твоя игра в обороне бездарная. С чего-то вздумал держать клюхой самого дуболомного игрока в составе соперника, который кроме удаления на себе и изобрести-то ничего не смог бы в этой ситуации)

20:58

sergs1

Думать этому телу просто нечем. Так что дрессировщика на мыло.

20:57

Уоррент

DG (new)) Упс... и тебя в петушки отправил нечаянно... хотя - неее у тебя же гребень во всю спину )))

20:54

DG (new))

Уоррент 5 педерастов ниже отписались ) Сношайтесь все вместе с удовольствием, петушки с клюшками ))) ===================== Нах пошел с подскоком , капризов -друг..

20:34

Lav5002

Да не было там никакого удаления, канадец даже и не заметил касание клюшкой перчатки. Другое дело, что эта второсортная сборная канады реально была сильнее нашей нынешней сборной. Сборная СССР вынесла бы этих канадцев 6-2 или 7-3. Но где она , сборная Харламова, Петрова, Михайлова, Мальцева ...

20:33

Уоррент

5 педерастов ниже отписались ) Сношайтесь все вместе с удовольствием, петушки с клюшками )))

20:29

КОТЛИН

А думать надо! А так - тренерское поражение. Не готов этот тренер к сборной.

20:29

sozercatel

Зазвездился пацан... А по игре и видать его не было.

20:27

drJekil

Кто его знает, свистнули бы Макдэвиду такое... Удаление и удаление, в общем. Андронов тоже удалялся.

20:24

Баркас71

Ну что вы пристали к парню !!!!! Он готовится покорять НХЛ, это же СУПЕРЗВЕЗДА !!! У нас такая традиция любого полуфабриката звездой величать !!!

20:20

DG (new))

Он же сказал , что не думал... Ему не за "думать" деньги платят

20:16

skua

Стоп, ты перед судьей ударил соперника по рукам ? Овертайм и что ? В сторону Канады такие же свистки были.

20:14

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