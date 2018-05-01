Кирилл Капризов: "Раньше перед оглашением состава больше волновался"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов после открытой тренировки национальной команды России отметил, что Илья Воробьев и Олег Знарок отличаются как тренеры.
– Чем отличается Илья Воробьев от Олега Знарка?
– Все люди разные. Конечно, они отличаются.
– Вас сейчас выводили на пик формы. Как себя чувствуете?
– Хорошо, тем более, что время потренироваться еще есть.
– Вы можете сказать, у вас была свинка или просто заболевание?
– Просто заболел. Так совпало.
– Поедет ли в Данию кто-то болеть за вас персонально?
– Конечно, кто-то приедет за меня поболеть.
– Сильно волновались перед оглашением состава?
– Сейчас поспокойнее чуть-чуть, раньше волновался.
– То есть год назад вы переживали?
– Да. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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