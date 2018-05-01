Кирилл Капризов: "Раньше перед оглашением состава больше волновался"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов после открытой тренировки национальной команды России отметил, что Илья Воробьев и Олег Знарок отличаются как тренеры.

– Чем отличается Илья Воробьев от Олега Знарка?

– Все люди разные. Конечно, они отличаются.

– Вас сейчас выводили на пик формы. Как себя чувствуете?

– Хорошо, тем более, что время потренироваться еще есть.

– Вы можете сказать, у вас была свинка или просто заболевание?

– Просто заболел. Так совпало.

– Поедет ли в Данию кто-то болеть за вас персонально?

– Конечно, кто-то приедет за меня поболеть.

– Сильно волновались перед оглашением состава?

– Сейчас поспокойнее чуть-чуть, раньше волновался.

– То есть год назад вы переживали?

– Да. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)