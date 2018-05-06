Кирилл Капризов: "Передача Дацюка – это что-то"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов после матча группового турнира чемпионата мира с Австрией (7:0) оценил передачу Павла Дацюка и отметил, что команда долго не могла забить.

– Сегодня игра побыстрее была, – заявил Капризов. – Нам покажут видео, разберем и увидим, в чем разница.

– Второй период удалось подтянуть.

– Думаю, лучше было.

– Вас просили играть попроще.

– Мы долго не могли забить. В первом периоде моменты возникали в каждой смене. Надо было забивать.

– Передача Дацюка на гол?

– Это что-то.

– Какую модель игры ставят в сборной?

– Установки не буду рассказывать вам и всему миру.

– Что для вас значит услышать российский гимн, которого не было на Олимпиаде?

– Для всех русских он значит многое. (Игорь ЕРОНКО)

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