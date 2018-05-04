Кирилл Капризов: "Очень хочется сыграть с канадцами на чемпионате мира"

Форвард ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов заявил, что на чемпионате мира в Дании ему хочется сыграть с командой Канады. Первенство планеты стартует 4 мая. Российская команда встретится с Францией в стартовой игре, начало в 17.15 мск.

– Конечно, с канадцами хочется встретиться. Посмотреть на того же Коннора Макдэвида. У них вообще приличная сборная собирается.

– А у нас поменялся тренер.

– Я бы не сказал, что все сильно изменилось. В игре кое-что, но обстановка прежняя.

– Ох, не скажите.

– Я серьезно говорю. Мне нравилось приезжать и играть за сборную всегда. Тем более, вы видите, что иногда у меня матчи за национальную команду получались лучше, чем в клубе. (Алексей ШЕВЧЕНКО)



Полное расписание чемпионата мира по хоккею