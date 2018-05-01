Кирилл Капризов: "Мои фан-клубы? Девчонки пишут, поздравляют – это приятно"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов после открытой тренировки сборной России порадовался появлению после Олимпиады появлению своих новых фан-клубов.

– Остались ли силы после долгого сезона?

– Все нормально. Есть время и отдохнуть, и подготовиться.

– Как изменилась жизнь после Олимпиады?

– В чем изменилась?

– У вас появилось двадцать фан-клубов в Инстаграме после Олимпиады.

– Я видел. Мне приятно. Там, в основном, маленькие болельщицы, девчонки. Они пишут, поздравляют, выкладывают все подряд. Интересно смотреть.

– Что чувствовали, когда играли на Олимпиаде в тройке с Дацюком?

– Это была большая честь для меня. Я получал огромное удовольствие. С кем тренеры меня ставят – с тем ставят.

– В чем нужно прибавить нашей сборной?

– Прибавлять нужно всегда и во всем. Тренеры нам подскажут, в чем прибавить.

– Может, дело в том, что Дацюка не было в составе?

– Возможно.

– Вы были раньше в Дании?

– Нет. Никаких ассоциаций страна не вызывает. Для нас главное – играть в хоккей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)