Кирилл Капризов: "Каждый хоккеист хочет сыграть на Олимпиаде"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов отметил, что несмотря на то, что является в национальной сборной самым молодых хоккеистом, чувствует себя обычным игроком.

– Сыграть на чемпионате мира – это моя главная мечта, – сказал Капризов. – Точнее одна из главных. Я ведь ни разу там не выступал. Поэтому, конечно, охота поиграть.

– Вы являетесь самым молодым хоккеистом в команде. Это накладывает дополнительные обязанности?

– Если честно, нормально себя чувствую. Как обычный человек.

– А кто шайбы собирает?

– Да я один, правда, сегодня Панарин помогал.

– Как, по-вашему, игроки НХЛ должны реагировать на ситуацию, что лига их не отпускает на Олимпиаду?

– Понятия не имею. Я же играю в России. Думаю, каждый игроки хочет участвовать в Играх. В том числе те, кто выступает в НХЛ. (Елена ГОРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что чемпионат мира по хоккею-2017 пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.