Кирилл Капризов: "Хорошо, что не пропустили"

Форвард сборной России Кирилл Капризов установил окончательный счет в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Белоруссии (6:0), забросив свою четвертую шайбу на турнире. После встречи он отметил, что все главные игры впереди.

– Всего лишь 6:0, а не 7:0. Что с нашей атакой? – вопрос Капризову.

– Не знаю, просто забить не смогли. Но шутки шутками, надо дальше продолжать, двигаться вперед. Самое сложное будет впереди.

– Первый период не показался самым пока сложным на этом турнире?

– Можно, наверное, так сказать. Белорусы очень хорошо играли, много прессинговали, бросали, даже в штангу попали. Хорошо, что не пропустили, а потом забили свои голы.

– Павел Дацюк дал вам почитать книгу "Русская пятерка"? Понравилось?

– Крутая книга. Хочу еще фильм посмотреть.

– Как относитесь к такому календарю, когда в стартовых матчах 20:0 получилось?

– Все понимают, что главные матчи будут впереди. Сейчас просто нужно улучшать игру с каждым матчем.

– Не расстроился, что маловато болельщиков на трибунах было?

– Честно говоря, мне так не показалось. Напротив даже, наши болельщики кричали, шумели. Кажется, что только они на трибунах находились, поскольку мы слышали только их.

– К чехам могут присоединиться Пастрняк и Крейчи, освободившиеся после Кубка Стэнли. Можно с ними рассматривать чехов, как главных фаворитов?

– Даже не думал об этом. Придет время – тренеры нам все расскажут. Заканчивается один матч, переключаешься на следующий.

– Вы больше устаете от тренировок или от таких игр, которые были на старте чемпионата мира?

– Стараешься от любой игры удовольствие получить. (Игорь ЕРОНКО)

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