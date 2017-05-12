Кирилл Капризов: "Физически готов играть"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов положительно оценил игру сборной на старте чемпионата мира-2017. Также форвард отметил, что полностью восстановился после повреждения, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК и Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Настроение отличное, – сказал Капризов. – Получил большое удовольствие от тренировки. До этого занимались с парнями на другой арене. Здоровье – в порядке. Травма залечена. Физически готов сыграть. Если дадут шанс, буду показывать себя.

– Как со стороны игра сборной?

– Здорово парни играют. Не зря идут без поражений, и все игры проводят на хорошем уровне. Только вчера долго не могли забить датчанам, а потом быстро удалось.

– Хоккей выше уровень, чем в КХЛ и Евротуре?

– Уровень выше, скорости быстрее.