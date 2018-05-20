Кейн повторил рекорд результативности на чемпионатах мира в XXI веке

Капитан сборной США Патрик Кейн, отдав результативную передачу в матче за третье место на чемпионате мира-2018 против Канады (4:1), повторил рекорд результативности мировых первенств в XXI веке. Таким образом, форвард довел количество набранных на турнире очков до 20 (8+12).

Отметим, что ранее в XXI веке такую результативность демонстрировать только канадец Дэни Хитли, он записал на свой счет 20 баллов за результативность на домашнем чемпионате мира-2008, который выиграла сборная России.

Хоккеисты, набравшие больше 16 очков на чемпионатах мира в XXI веке

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