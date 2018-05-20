Чемпионат мира

19:45 | Хоккей — Чемпионат мира

Кейн повторил рекорд результативности на чемпионатах мира в XXI веке

Патрик КЕЙН. Фото AFP
Патрик КЕЙН. Фото AFP

Капитан сборной США Патрик Кейн, отдав результативную передачу в матче за третье место на чемпионате мира-2018 против Канады (4:1), повторил рекорд результативности мировых первенств в XXI веке. Таким образом, форвард довел количество набранных на турнире очков до 20 (8+12).

Отметим, что ранее в XXI веке такую результативность демонстрировать только канадец Дэни Хитли, он записал на свой счет 20 баллов за результативность на домашнем чемпионате мира-2008, который выиграла сборная России.

Хоккеисты, набравшие больше 16 очков на чемпионатах мира в XXI веке

Игрок Сборная Турнир И Г П О
Дэни ХИТЛИ Канада 2008 9 12 8 20
Патрик КЕЙН США 2018 10 8 12 20
Евгений МАЛКИН Россия 2012 10 11 8 19
Себастьян АХО Финляндия 2018 8 9 9 18
Патрик ТОРЕСЕН Норвегия 2012 8 7 11 18
Вадим ШИПАЧЕВ Россия 2016 10 6 12 18
Коннор МАКДЭВИД Канада 2018 10 5 12 17
Артемий ПАНАРИН Россия 2017 9 4 13 17

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