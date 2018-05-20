Кейн повторил рекорд результативности на чемпионатах мира в XXI веке

Капитан сборной США Патрик Кейн, отдав результативную передачу в матче за третье место на чемпионате мира-2018 против Канады (4:1), повторил рекорд результативности мировых первенств в XXI веке. Таким образом, форвард довел количество набранных на турнире очков до 20 (8+12).
Отметим, что ранее в XXI веке такую результативность демонстрировать только канадец Дэни Хитли, он записал на свой счет 20 баллов за результативность на домашнем чемпионате мира-2008, который выиграла сборная России.
Хоккеисты, набравшие больше 16 очков на чемпионатах мира в XXI веке
|Игрок
|Сборная
|Турнир
|И
|Г
|П
|О
|Дэни ХИТЛИ
|Канада
|2008
|9
|12
|8
|20
|Патрик КЕЙН
|США
|2018
|10
|8
|12
|20
|Евгений МАЛКИН
|Россия
|2012
|10
|11
|8
|19
|Себастьян АХО
|Финляндия
|2018
|8
|9
|9
|18
|Патрик ТОРЕСЕН
|Норвегия
|2012
|8
|7
|11
|18
|Вадим ШИПАЧЕВ
|Россия
|2016
|10
|6
|12
|18
|Коннор МАКДЭВИД
|Канада
|2018
|10
|5
|12
|17
|Артемий ПАНАРИН
|Россия
|2017
|9
|4
|13
|17
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