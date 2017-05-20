Кэлвин Пикар: "После второго периода Канаде было некуда отступать"

Вратарь сборной Канады Кэлвин Пикар после победы в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 над Россией (4:2) отметил настрой его команды на третий период встречи.

– Захватывающий поединок, – приводит пресс-служба турнира слова Пикара. – Нам некуда было отступать после второго периода, мы перегруппировались, вышли и сыграли в наш хоккей. Все зрители видели это. Это был отличный период.

После двух периодов Россия вела со счетом 2:0, но в третьей 20-минутке канадцы забросили четыре шайбы – первую уже на 17-й секунде.

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