Чемпионат мира

05:47 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Каспарс Даугавиньш: "Россия - фаворит чемпионата мира-2017"

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Нападающий сборной Латвии Каспарс Даугавиньш отметил, что Россия является главным претендентом на завоевание золотых медалей на чемпионате мира-2017. Команды сыграют между собой в рамках группового турнира в понедельник, 15 мая.

- Россия всегда является фаворитом в борьбе за победу на чемпионате мира, - приводят "Известия" слова Даугавиньша. - У них много индивидуально сильных хоккеистов. Нам же надо просто очень надежно играть в обороне и не допускать детских ошибок. Они - одни из претендентов на золото этого чемпионата мира. Поэтому мы будем подробно разбирать их игру и навязывать борьбу на каждом участке площадки. 

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/705446

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