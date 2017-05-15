Каспарс Даугавиньш: "Прекрасно знаем Знарка и все его зарисовки"

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш в преддверии матча группового турнира чемпионата мира с командой России отметил, что хорошо осведомлен о схемах главного тренера соперника Олега Знарка. Наставник тренировал сборную Латвии с 2006 по 2011 год.

- Знарок хорошо знает нашу команду, всех почти ребят тренировал ведь, - цитирует "Р-Спорт" Даугавиньша. - Но и мы прекрасно знаем Олега как по работе в сборной Латвии, так и по КХЛ - все равно же в одной лиге играем. Мы знаем все его зарисовки, знаем, чего требует, знаем, как большинство играет сборная России, так что нам нужно просто полностью выложиться, чтобы дать сопернику минимум моментов создать.

Конечно, у нас остаются дружеские отношения со Знарком, всегда поздороваемся, когда увидимся, как дела спросим, но летом мы, конечно, не встречаемся, такого нет.

Матч Россия - Латвия состоится в понедельник, 15 мая, и начнется в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.