Капризов во второй раз подряд может стать лучшим молодым игроком Европы

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов вошел в число номинантов на звание лучшего молодого игрока Европы 2018 года по версии Альянса европейских хоккейных клубов, сообщает пресс-служба организации. Также на награду претендуют шведские форварды Расмус Далин ("Фрелунда") и Элиас Петтерссон ("Векше"), а также два финна – защитник ХИФК Миро Хейсканен и нападающий "Нэшвилла" Эли Толванен.

Отметим, что по итогам 2017 года российский нападающий уже был признан лучшим молодым игроком Европы.

В сезоне-2017/18 Капризовым в составе ЦСКА занял второе место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ, а также дошел до финала Кубка Гагарина. Со сборной России 21-летний форвард выиграл золото Олимпиады-2018, забросив победную шайбу в финале против Германии (4:3 ОТ).

Победитель определяется по итогам голосования среди болельщиков. Его итоги будут подведены 12 июня.