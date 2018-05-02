Капризов тренируется в первом звене сборной России вместе с Дацюком и Дадоновым

Сборная России проводит первую тренировку в Дании, где с 4 по 20 мая пройдет чемпионат мира-2018. Нападающий Кирилл Капризов занимается в одном звене с Павлом Дацюком и Евгением Дадоновым.

Состав сборной России:

Кошечкин (Шестеркин, Сорокин);

Нестеров – Зайцев, Капризов – Дацюк – Дадонов;

Гавриков – Киселевич, Григоренко – Анисимов – Бучневич;

Береглазов – Яковлев, Мамин – Андронов – Шалунов;

Трямкин – Хафизуллин, Бывальцев – Каблуков – Михеев;

Сошников, Барабанов.

Свой первый матч сборная России проведет 4 мая против Франции.