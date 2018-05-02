Чемпионат мира

18:20 | Хоккей — Чемпионат мира

Капризов тренируется в первом звене сборной России вместе с Дацюком и Дадоновым


Сборная России проводит первую тренировку в Дании, где с 4 по 20 мая пройдет чемпионат мира-2018. Нападающий Кирилл Капризов занимается в одном звене с Павлом Дацюком и Евгением Дадоновым.

Состав сборной России:

Кошечкин (Шестеркин, Сорокин);
Нестеров – Зайцев, Капризов – Дацюк – Дадонов;
Гавриков – Киселевич, Григоренко – Анисимов – Бучневич;
Береглазов – Яковлев, Мамин – Андронов – Шалунов;
Трямкин – Хафизуллин, Бывальцев – Каблуков – Михеев;
Сошников, Барабанов.

Свой первый матч сборная России проведет 4 мая против Франции.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!