Капризов, Светлаков и Береглазов не включены в начальную заявку сборной России на ЧМ-2017

Тренер сборной России Игорь Никитин заявил, что нападающие Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и защитник Алексей Береглазов не включены в начальную заявку национальной команды на чемпионат мира по хоккею-2017.
– В начальную заявку не попали Алексей Береглазов, Кирилл Капризов, Андрей Светлаков, – приводит ""Р-Спорт" слова Никитина.
Сборная России проведет свой первый матч в пятницу против Швеции. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.
В воскресенье российские хоккеисты сыграют с Италией, 8 мая – с Германией, 11 мая – с Данией, 13 мая – со Словакией, 15 мая – с Латвией, 16 мая – с командой США.
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Дополнительная информация
http://wchockey2017.rsport.ru/hockey2017/20170504/1119990262.html
skua
Каждый год одно и то же. Вместо того чтобы наигрывать молодеж и состав, они ждут мертвых и выжатих NHLовцев. Как же они свои кресла любят, но думаю это им не поможет у кормушки долго держаться
19:53
ДО3ВОН ГУБЕР
Жаль.
19:45