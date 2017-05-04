Капризов, Светлаков и Береглазов не включены в начальную заявку сборной России на ЧМ-2017

Тренер сборной России Игорь Никитин заявил, что нападающие Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и защитник Алексей Береглазов не включены в начальную заявку национальной команды на чемпионат мира по хоккею-2017.

– В начальную заявку не попали Алексей Береглазов, Кирилл Капризов, Андрей Светлаков, – приводит ""Р-Спорт" слова Никитина.

Сборная России проведет свой первый матч в пятницу против Швеции. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

В воскресенье российские хоккеисты сыграют с Италией, 8 мая – с Германией, 11 мая – с Данией, 13 мая – со Словакией, 15 мая – с Латвией, 16 мая – с командой США.