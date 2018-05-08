Капризов провел выходной день в зоопарке

У сборной России 8 мая был свободный день на чемпионате мира-2018, который проходит в Дании. Форвард команды Кирилл Капризов провел выходной в зоопарке.

Сборная России занимает в группе А первое место, имея в активе 20 забитых и ни одной пропущенной шайбы. В первых трех матчах команда обыграла французов (7:0), австрийцев (7:0) и белорусов (6:0).

Кирилл Капризов в зоопарке pic.twitter.com/EGzIT3Qe0l – Никита Камышев (@SkifFc) 8 мая 2018 г.

Заявка сборной России на чемпионат мира //

Все о чемпионате мира по хоккею