Капризов провел выходной день в зоопарке

У сборной России 8 мая был свободный день на чемпионате мира-2018, который проходит в Дании. Форвард команды Кирилл Капризов провел выходной в зоопарке.
Сборная России занимает в группе А первое место, имея в активе 20 забитых и ни одной пропущенной шайбы. В первых трех матчах команда обыграла французов (7:0), австрийцев (7:0) и белорусов (6:0).
Кирилл Капризов в зоопарке pic.twitter.com/EGzIT3Qe0l– Никита Камышев (@SkifFc) 8 мая 2018 г.
Заявка сборной России на чемпионат мира //
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