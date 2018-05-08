Чемпионат мира

23:35 8 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Капризов провел выходной день в зоопарке


У сборной России 8 мая был свободный день на чемпионате мира-2018, который проходит в Дании. Форвард команды Кирилл Капризов провел выходной в зоопарке. 

Сборная России занимает в группе А первое место, имея в активе 20 забитых и ни одной пропущенной шайбы. В первых трех матчах команда обыграла французов (7:0), австрийцев (7:0) и белорусов (6:0). 

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