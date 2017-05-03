Капризов не тренируется со сборной России

Сборная России проводит первую тренировку на "Ланксесс Арене" в Кельне в преддверии чемпионата мира по хоккею-2017, сообщает официальный твиттер национальной команды.
Команда Олега Знарка занимается в следующих сочетаниях:
Вратари: Шестеркин, Василевский, Сорокин.
Синие: Киселевич, Гавриков – Ничушкин, Телегин, Андронов, Плотников.
Красные: Проворов, Миронов – Гусев, Наместников, Кучеров.
Зеленые: Антипин, Белов – Панарин, Шипачев, Дадонов.
Белые: Науменков, Зуб – Любимов, Мозякин, Ткачев, Барабанов.
В тренировке не принимает участия нападающий Кирилл Капризов, который продолжает восстанавливаться после повреждения.
Сборная России проведет свой первый матч в пятницу против Швеции. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.
В воскресенье российские хоккеисты сыграют с Италией, 8 мая – с Германией, 11 мая – с Данией, 13 мая – со Словакией, 15 мая – с Латвией, 16 мая – с командой США.
ЧМ-2017. Первая тренировка сборной России на "Ланксесс Арене" https://t.co/8YSsrRY8fC– Хоккей России (@russiahockey) 3 May 2017