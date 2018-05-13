Капитан сборной Белоруссии Александр Павлович: "Не знаю, как возвращаться домой и смотреть в глаза болельщикам"

Капитан сборной Белоруссии Александр Павлович прокомментировал неудачную игру его команды на чемпионате мира в Дании. Команда проиграла все шесть матчей в групповом этапе и вылетела в первый дивизион.

– Как теперь заставлять себя выходить играть последний матч со Словакией, который уже ничего не значит?

– А что тут заставлять себя? Я не знаю, как сейчас в Белоруссию возвращаться, как смотреть в глаза нашим болельщикам и родным, - цитируют "Известия" Павловича.

– Теперь в следующем году надо обязательно возвращать команду в элиту?

– У нас других вариантов нет. Конечно, нужно сделать всё, чтобы уже через год Белоруссия вернулась в элиту.