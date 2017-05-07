Канадцы разгромили словенцев во втором матче чемпионата мира

В матче группового турнира чемпионата мира-2017 сборная Канады обыграла Словению со счетом 7:2.
Чемпионат мира
Группа B
Словения – Канада – 2:7 (0:3, 1:3, 1:1)
Голы: Бэрри – 2 (Симмондс, Конекны), 4:30 – 0:1. Маккиннон – 1 (Скиннер, Бэрри), 14:36 – 0:2. Пойнт – 1 (Конекны), 16:14 – 0:3. Маккиннон – 2 (Жиру, Де Хаан), 24:44 – 0:4. Маккиннон – 3 (бол., Марнер, Бэрри), 25:43 – 0:5. Муршак – 2 (Саболич, Претнар), 35:44 – 1:5. Марнер – 1 (Конекны), 37:11 – 1:6. Скиннер – 2 (Маккиннон, Бэрри), 47:07 – 1:7. Урбас – 2 (Краньич, Претнар), 57:55 – 2:7.
Вратари: Крошель – Джонсон.
Штраф: 8 – 8.
Броски: 14 (6+5+3) – 51 (19+15+17).
Судьи: Верли, Лемелин.
7 мая. Париж. AccorHotels Arena.