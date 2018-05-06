Канада забросила Кореи десять шайб на чемпионате мира

Канада в матче группового турнира чемпионата мира разгромила Корею со счетом 10:0. Дубль оформил Тайсон Жост.

Канада временно вышла на второе место в группе B. Корея идет последней.

Чемпионат мира

Группа B

Корея - Канада - 0:10 (0:2, 0:6, 0:2)

Голы: Ньюджент-Хопкинс - 1 (Шворц, Макдэвид), 8:41 - 0:1. Жост - 1 (Эберле, Барзал), 17:16 - 0:2. Парэйко - 2 (бол., Макдэвид, Экблад), 21:07 - 0:3. О`Райлли - 2 (бол., Барзал), 21:57 - 0:4. Дюбуа - 2 (Эдмундсон, Пажо), 22:32 - 0:5. Шенн - 1 (бол., Экблад, Бэйли), 27:33 - 0:6. Жост - 2 (Хорват, Дюбуа), 36:24 - 0:7. Эдмундсон - 1 (Барзал, Бовилье), 36:42 - 0:8. Макдэвид - 1 (Пулок, Дюбуа), 44:40 - 0:9. Эберле - 1 (Эдмундсон, Жост), 48:55 - 0:10.

Вратари: Далтон (Пак Сон Дже, 36:42) - Макэлхинни.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 25 (9+6+10) - 50 (19+23+8).

Судьи: Гофман, Рантала.

6 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen. 3902 зрителя.