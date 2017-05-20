Канада - Россия: видеотрансляция матча чемпионата мира-2017

Сегодня, 20 мая, в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею-2017 сыграют сборная России и сборная Канады. Встреча пройдет в Кельне на LANXESS arena, начало – в 16.15 по московскому времени.

Первый канал покажет видеотрансляцию игры в прямом эфире для посетителей сайта "СЭ". Видеотрансляция матча Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.

В другом субботнем полуфинале в Кельне сыграют сборные Швеции и Финляндии (начало – в 20.15, текстовая онлайн-трансляция – по ссылке). Финал и матч за 3-е место пройдут в Кельне в воскресенье, 21 мая.