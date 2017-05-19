Канада - Россия: ТВ-трансляция полуфинала чемпионата мира начнется 20 мая в 16.15

В субботу, 20 мая, на чемпионате мира по хоккею-2017 в полуфинальном матче сыграют сборная России и сборная Канады. Встреча пройдет в Кельне на LANXESS arena. Начало – в 16.15 по московскому времени.

Первый канал покажет видеотрансляцию игры в прямом эфире для посетителей сайта "СЭ". Видеотрансляция матча Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.

В другом полуфинале в субботу сыграют сборные Швеции и Финляндии. Этот матч в Кельне начнется в 20.15. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Финал и матч за 3-е место пройдут в Кельне в воскресенье, 21 мая.