Канада - Россия: ТВ-трансляция матча чемпионата мира-2017. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

08:15 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Канада - Россия: ТВ-трансляция матча чемпионата мира-2017

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Сегодня, 20 мая, пройдут полуфинальные матчи чемпионата мира по хоккею-2017. В первой игре дня встретятся сборная России и сборная Канады. Игра пройдет в Кельне на LANXESS arena. Начало – в 16.15 по московскому времени.

Первый канал покажет видеотрансляцию игры в прямом эфире для посетителей сайта "СЭ". Видеотрансляция матча Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.

В другом субботнем полуфинале в Кельне сыграют сборные Швеции и Финляндии. (начало матча - в 20.15 по московскому времени, "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи).

Финал и матч за 3-е место пройдут в Кельне в воскресенье, 21 мая.

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