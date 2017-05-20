Канада - Россия: ТВ-трансляция матча чемпионата мира-2017

Сегодня, 20 мая, пройдут полуфинальные матчи чемпионата мира по хоккею-2017. В первой игре дня встретятся сборная России и сборная Канады. Игра пройдет в Кельне на LANXESS arena. Начало – в 16.15 по московскому времени.

Первый канал покажет видеотрансляцию игры в прямом эфире для посетителей сайта "СЭ". Видеотрансляция матча Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.

В другом субботнем полуфинале в Кельне сыграют сборные Швеции и Финляндии. (начало матча - в 20.15 по московскому времени, "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи).

Финал и матч за 3-е место пройдут в Кельне в воскресенье, 21 мая.