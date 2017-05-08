Канада разгромила Белоруссию на ЧМ-2017

В матче чемпионата мира по хоккею-2017 сборная Канады разгромила Белоруссию со счетом 6:0. Самым результативным игроком встречи стал нападающий Натан Маккиннон, набравший 3 (2+1) очка. Канадцы одержали третью победу подряд и лидируют в группе B.

В следующем матче команда Джона Купера сыграет со сборной Франции. Встреча пройдет в четверг, 11 мая, и начнется в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Чемпионат мира

Группа B

"Белоруссия" – "Канада" – 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

Голы: Пойнт – 2 (Марнер, Конекны), 5:08 – 0:1. Маккиннон – 4 (бол., Марнер, Бэрри), 24:20 – 0:2. Маккиннон – 5 (Скиннер, Жиру), 35:21 – 0:3. Скиннер – 3 (Маккиннон, Матесон), 47:01 – 0:4. Жиру – 1 (Скиннер, Моррисси), 50:16 – 0:5. Пойнт – 3 (Конекны, Власик), 54:42 – 0:6.

Вратари: Карнаухов – Пикар.

Штраф: 12 – 6.

Броски: 13 (4+3+6) – 45 (11+15+19).

Судьи: Гржибик, Фонселиус.

8 мая. Париж. "АккорХотелс Арена".

Трансляция матча Белоруссия - Канада