Канада проиграла Швейцарии в овертайме

Швейцария в матче группового турнира чемпионата мира в овертайме обыграла Канаду со счетом 3:2. Дубль, в том чсиле победная шайба на счету Фабриса Эрцога.

Отметим, что Швейцария отыгралась со счета 0:2, а для Канады это первое поражение на турнире.

Канада, несмотря на поражение, сохранила лидерство в группе B. Швейцария вышла на второе место и отстает на два очка.

Чемпионат мира-2017

Предварительный раунд

Группа B

Канада - Швейцария - 2:3 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)

Голы: О`Райлли - 3 (бол., Марнер, Парэйко), 4:22 - 1:0. Марнер - 2 (Ли, Конекны), 6:28 - 2:0. Эрцог - 1 (бол., Праплан, Рихард), 46:37 - 2:1. Праплан - 3 (Холленштайн), 49:44 - 2:2. Эрцог - 2 (Амбюль), 63:40 - 2:3.

Вратари: Пикар - Хиллер (Дженони, 6:28).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 45 (16+13+13+3) - 26 (6+7+12+1).

Судьи: Одиньш, Салонен.

13 мая. Париж. AccorHotels Arena.