Канада обыграла Германию и заняла третье в группе В на чемпионате мира

Сборная Канады обыграла сборную Германии (3:0) в матче группового турнира чемпионата мира.

В составе канадцев отличились Брэйден Шенн, Райан Ньюджент-Хопкинс и Тайсон Жост. Сборная Канады набрала 15 очков и вышла в плей-офф с третьего места. Их позиция в группе В уже не изменится. Сборная Германии в плей-офф не пробилась - семь очков и шестое место.

Чемпионат мира

Группа B

Канада - Германия - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Шенн - 2 (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид), 0:20 - 1:0. Ньюджент-Хопкинс - 4 (Макдэвид, Экблад), 28:14 - 2:0. Жост - 4 (Эдмундсон, Эберле), 49:48 - 3:0.

Вратари: Кюмпер - Тройтле.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 30 (11+10+9) - 12 (3+7+2).

Судьи: Гофман, Рено.

15 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

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