Канада обыграла Германию и встретится с Россией в полуфинале чемпионата мира

В матче 1/4 финала чемпионата мира сборная Канады одолела Германию – 2:1. Решающая шайба на счету Джеффа Скиннера. "Кленовые листья" пробились в полуфинал турнира, где встретятся с Россией.
Встреча россиян и канадцев состоится 20 мая в Кельне. "СЭ" проведет ее трансляцию.
Чемпионат мира
1/4 финала
Канада – Германия – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Шайфли - 1 (бол., О`Райлли, Марнер), 17:11 - 1:0. Скиннер - 1 (Матесон, Шайфли), 38:08 - 2:0. Я. Зайденберг - 1 (мен., Эрхофф), 53:21 - 2:1.
Вратари: Пикар - Грубауэр (59:50).
Штраф: 8 - 18.
Броски: 50 (15+20+15) - 20 (7+1+12).
Судьи: Гржибик, Штрикер.
18 мая. Кельн. LANXESS arena.
Трансляция матча Канада – Германия
Тропическая гемангиома Мовсисяна
ну хоть какая-то сегодня радость для чмоки)))
23:39
EASt1
Если оборону подтянем и, даже ещё важнее, тупые удаления ( правда, с чехами, согласен со Знарком, удаления судья высасывал из пальца), то шансы есть.
23:37