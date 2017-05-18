Канада обыграла Германию и встретится с Россией в полуфинале чемпионата мира. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

23:34 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Канада обыграла Германию и встретится с Россией в полуфинале чемпионата мира

0
0
0
0
2

В матче 1/4 финала чемпионата мира сборная Канады одолела Германию – 2:1. Решающая шайба на счету Джеффа Скиннера. "Кленовые листья" пробились в полуфинал турнира, где встретятся с Россией.

Встреча россиян и канадцев состоится 20 мая в Кельне. "СЭ" проведет ее трансляцию.

Чемпионат мира

1/4 финала

Канада – Германия – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Шайфли - 1 (бол., О`Райлли, Марнер), 17:11 - 1:0. Скиннер - 1 (Матесон, Шайфли), 38:08 - 2:0. Я. Зайденберг - 1 (мен., Эрхофф), 53:21 - 2:1.

Вратари: Пикар - Грубауэр (59:50).

Штраф: 8 - 18.

Броски: 50 (15+20+15) - 20 (7+1+12).

Судьи: Гржибик, Штрикер.

18 мая. Кельн. LANXESS arena.

Трансляция матча Канада – Германия

 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/world/2017/

0
0
0
0
2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Тропическая гемангиома Мовсисяна

ну хоть какая-то сегодня радость для чмоки)))

23:39

EASt1

Если оборону подтянем и, даже ещё важнее, тупые удаления ( правда, с чехами, согласен со Знарком, удаления судья высасывал из пальца), то шансы есть.

23:37