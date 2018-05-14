Чемпионат мира

23:35 14 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Канада лишь в овертайме победила Латвию на чемпионате мира

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Сборная Канады в овертайме обыграла Латвию со счетом 2:1 в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Канадцы поднялись на третье место в таблице группы В, латвийская команда занимает пятую строчку, но сохраняет шансы на плей-офф.

В составе победителей отличился Энтони Бовилье, победу в овертайме принес Коннор Макдэвид. У Латвии единственная шайба на счету Кристиана Рубинса.

Чемпионат мира

Группа В

Канада – Латвия – 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Бовилье – 2 (Пажо, Барзал), 2:51 – 1:0. Рубинс – 1 (Рих. Букартс, Блюгерс), 41:50 – 1:1. Макдэвид – 5 (Ньюджент-Хопкинс), 60:46 – 2:1.

Вратари: Кюмпер – Гудлевскис.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 33 (10+12+9+2) – 15 (4+9+2+0).

Судьи: Верли, Рено.

14 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Boleijj protiv

moriarti ------------------ Ну, посмотрел фамилии Редлихс, Сотникекс, Зиле, Разгалс и т.д. "Сказочный д...еб" своим постом подтвердил, что ты такой.

23:58 14 мая

absentRUneta

От Канады смердит мертвечиной.

23:56 14 мая

moriarti

Сказочный д...еб, фамилии посмотри у " фашистов " , завтра Латвия дернет датских принцев, и в 1/4 накажут Россию! P.S. Если шведов возьмут, а это вопрос....

23:56 14 мая

Boleijj protiv

skua -------------- Да, что ты говоришь.

23:52 14 мая

Рига!!!

P.S.po ljubomu shansov osobenno netu .Danija i pobedit skoreje vsego.no toljko potomu chto onji xozjajeva.A ix obichno tjanut sudji.Jesli konechno igra ne v odnu kalitku.:))

23:50 14 мая

skua

Boleijj protiv________Смотри меньше телевизор. У тебя настолько промыта голова, что у тебя одни враги вокруг.

23:49 14 мая

Thomas_Boy_

Канадцы на групповом этапе просто убогие. Даже наши сильнее смотрятся.

23:49 14 мая

Рига!!!

Durachjok ti-Boleij protiv.DDD;

23:47 14 мая

Boleijj protiv

Очень хорошо, завтра Латвия должна быть мертвой, Дания выиграет. Вперед Дания, рви фашиков.

23:43 14 мая

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