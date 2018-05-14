Канада лишь в овертайме победила Латвию на чемпионате мира

Сборная Канады в овертайме обыграла Латвию со счетом 2:1 в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Канадцы поднялись на третье место в таблице группы В, латвийская команда занимает пятую строчку, но сохраняет шансы на плей-офф.
В составе победителей отличился Энтони Бовилье, победу в овертайме принес Коннор Макдэвид. У Латвии единственная шайба на счету Кристиана Рубинса.
Чемпионат мира
Группа В
Канада – Латвия – 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Бовилье – 2 (Пажо, Барзал), 2:51 – 1:0. Рубинс – 1 (Рих. Букартс, Блюгерс), 41:50 – 1:1. Макдэвид – 5 (Ньюджент-Хопкинс), 60:46 – 2:1.
Вратари: Кюмпер – Гудлевскис.
Штраф: 4 – 4.
Броски: 33 (10+12+9+2) – 15 (4+9+2+0).
Судьи: Верли, Рено.
14 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
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Boleijj protiv
moriarti ------------------ Ну, посмотрел фамилии Редлихс, Сотникекс, Зиле, Разгалс и т.д. "Сказочный д...еб" своим постом подтвердил, что ты такой.
23:58 14 мая
absentRUneta
От Канады смердит мертвечиной.
23:56 14 мая
moriarti
Сказочный д...еб, фамилии посмотри у " фашистов " , завтра Латвия дернет датских принцев, и в 1/4 накажут Россию! P.S. Если шведов возьмут, а это вопрос....
23:56 14 мая
Boleijj protiv
skua -------------- Да, что ты говоришь.
23:52 14 мая
Рига!!!
P.S.po ljubomu shansov osobenno netu .Danija i pobedit skoreje vsego.no toljko potomu chto onji xozjajeva.A ix obichno tjanut sudji.Jesli konechno igra ne v odnu kalitku.:))
23:50 14 мая
skua
Boleijj protiv________Смотри меньше телевизор. У тебя настолько промыта голова, что у тебя одни враги вокруг.
23:49 14 мая
Thomas_Boy_
Канадцы на групповом этапе просто убогие. Даже наши сильнее смотрятся.
23:49 14 мая
Рига!!!
Durachjok ti-Boleij protiv.DDD;
23:47 14 мая
Boleijj protiv
Очень хорошо, завтра Латвия должна быть мертвой, Дания выиграет. Вперед Дания, рви фашиков.
23:43 14 мая