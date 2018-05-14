Канада лишь в овертайме победила Латвию на чемпионате мира

Сборная Канады в овертайме обыграла Латвию со счетом 2:1 в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Канадцы поднялись на третье место в таблице группы В, латвийская команда занимает пятую строчку, но сохраняет шансы на плей-офф.

В составе победителей отличился Энтони Бовилье, победу в овертайме принес Коннор Макдэвид. У Латвии единственная шайба на счету Кристиана Рубинса.

Чемпионат мира

Группа В

Канада – Латвия – 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Бовилье – 2 (Пажо, Барзал), 2:51 – 1:0. Рубинс – 1 (Рих. Букартс, Блюгерс), 41:50 – 1:1. Макдэвид – 5 (Ньюджент-Хопкинс), 60:46 – 2:1.

Вратари: Кюмпер – Гудлевскис.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 33 (10+12+9+2) – 15 (4+9+2+0).

Судьи: Верли, Рено.

14 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.​