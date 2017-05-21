Иван Проворов: "Третье место на ЧМ-2017 - неплохой результат"

Защитник сборной России Иван Проворов после победы в матче за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 над Финляндией (5:3) заявил, что россияне настраивались на успех. Он добавил, что команда Олега Знарка могла выступить лучше, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Приятно выиграть, – сказал Проворов. – Сегодня вышли с целью победить. Ребята боролись друг за друга и страну. В полуфинале не получилось, проиграли, но все боролись и хотели победить. В хоккее такое бывает.

– Что случилось, когда три шайбы забросили финны?

– Немножко расслабились, чего нельзя допускать в таких играх. Потом Кучер забил такой важный гол. После этого мы не давали никаких возможностей.

– Довольные турниром?

– Считаю, что провел неплохо, хотя мог сыграть и лучше. Выиграть командой третье место – достаточно неплохо.

Трансляция матча Россия - Финляндия