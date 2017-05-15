Чемпионат мира

19:24 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Итальянцы забили самый нелепый гол чемпионата мира

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Сборная Италии проиграла команде Дании (0:2) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017, из-за чего лишилась шансов сохранить прописку в элитном дивизионе. Сборная проиграла все семь матчей и набрала одно очко.

Отметим, что вторую шайбу в этой встрече итальянцы забросили себе сами. Защитник Александр Эггер получил шайбу у своих ворот, которые на тот момент были уже пустыми, споткнулся и упал. В падении игрок клюшкой переправил шайбу в свои ворота.

"СЭ" вел трансляцию матча

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Пух

И смех и грех

19:29

Andrewxyz

Ну и лошара)))

19:29