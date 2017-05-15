Италия проиграла Дании и вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира

Сборная Дании обыграла команду Италии (2:0) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. По шайбе в этой встрече забросили Никлас Хардт и Петер Регин.

Из-за этого поражения итальянцы не смогли сохранить место в элитном дивизионе чемпионата мира – сборная проиграла все семь матчей и набрала одно очко. Датчане одержали первую победу в основное время на этом турнире и занимают шестое место в таблице.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа А

Дания – Италия – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Хардт - 3 (бол., Сторм, Якобсен), 57:36 - 1:0. Регин - 2 (п.в.), 58:47 - 2:0.

Вратари: Дам - Анд. Бернард (58:01 - 58:47).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 38 (10+12+16) - 16 (4+6+6).

Судьи: Одиньш, Фонселиус.

15 мая. Кельн. LANXESS arena.

"СЭ" вел трансляцию матча