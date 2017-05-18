Иржи Выкоукал: "Русские, когда проигрывают, перестают выполнять установки тренера и тонут"

Двукратный чемпион мира Иржи Выкоукал признался, что хотел видеть сборную России в качестве соперника Чехии по 1/4 финала чемпионата мира. По его словам, российская команда будет удобнее для чехов, чем североамериканские.

– Я хотел, чтобы нам досталась Россия, – цитирует iDNES Выкоукала. – У русских отличная команда, но они уязвимы. И я бы не сказал, что сильно озадачен их игрой в большинстве. Команды из Северной Америки в важных матчах всегда выдерживают тактическую линию, они хороши в этом плане. А русские, когда начинают проигрывать, перестают соблюдать установки тренера, начинают тонуть. Американцы более последовательны в своей игре.

Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – Чехия. Видеотрансляция матча Россия – Чехия начнется в 17.15 здесь.