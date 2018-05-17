Чемпионат мира

21:57 | Хоккей — Чемпионат мира

Илья Воробьев: "Я пытался поговорить с Радуловым"

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Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от сборной Канады (4:5 ОТ) в 1/4 финала чемпионата мира ответил на вопрос, почему в команде нет Вадима Шипачева и Александра Радулова.

- Почему Шипачева нет в сборной?

- Сейчас не могу сказать.. Я не знаю, где Вадим был. В югах, в отпуске или где-то еще.

- Он уже был недоступен?

- Я не знаю.

- Пытались поговорить лично с Радуловым?

- Ну это же ваш друг.

- Я-то с ним поговорил. Вы пытались?

- Да, я звонил ему, - сказал Воробьев (Игорь ЕРОНКО)

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/world/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ALEXEY959595

Что-то корреспондент особо ничего не вытянул в этом диалоге из Воробьева. Когда не надо, они мертвого достанут своими вопросами. А тут одни неясности, когда все болельщики хотят знать детали подобного разговора и их интересуют конкретные причины неявки этих хоккеистов

22:34

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