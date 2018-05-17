Илья Воробьев: "Я пытался поговорить с Радуловым"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от сборной Канады (4:5 ОТ) в 1/4 финала чемпионата мира ответил на вопрос, почему в команде нет Вадима Шипачева и Александра Радулова.
- Почему Шипачева нет в сборной?
- Сейчас не могу сказать.. Я не знаю, где Вадим был. В югах, в отпуске или где-то еще.
- Он уже был недоступен?
- Я не знаю.
- Пытались поговорить лично с Радуловым?
- Ну это же ваш друг.
- Я-то с ним поговорил. Вы пытались?
- Да, я звонил ему, - сказал Воробьев (Игорь ЕРОНКО)
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ALEXEY959595
Что-то корреспондент особо ничего не вытянул в этом диалоге из Воробьева. Когда не надо, они мертвого достанут своими вопросами. А тут одни неясности, когда все болельщики хотят знать детали подобного разговора и их интересуют конкретные причины неявки этих хоккеистов
22:34