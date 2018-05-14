Илья Воробьев: "Вы в Хернинге не были? Ну, и не надо"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев доволен, что команда продолжит играть матчи чемпионата мира-2018 в Копенгагене.

– Со шведами будете больше от обороны играть?

– Давайте по сегодня поговорим. Завтра все увидите. Елки-палки, дайте передохнуть.

– Бучневич из игрока второго звена превратился в 13-го нападающего. Что вас не устраивало в его игре? Изначально вообще планировали, что он со шведами сыграет?

– Планировали. Была такая ротация. Мы это сделали по определенным причинам. Бучневич нормально вписался.

– По воспитательным или все-таки игровым причинам?

– По разным.

– Большинство опять не пошло. Даже "5 на 3".

– Понимаю, мы все хотим быть первыми. И я хочу быть первым (имеется в виду место в списке команд с лучшей реализацией большинства на турнире – прим. "СЭ"). Но мы вторые. Может быть, на третье опустились. Работаем над этим. Я не скажу, что было плохо. Моментов было много.

– Вам не кажется, что слишком много передач? Лед-то плохой.

– У нас же разные концепции у бригад большинства. Может быть, передач много, но у них же на груди "Россия" написано. Они рождены с пасами.

– Столько штанг уже на турнире. Звон в ушах не стоит?

– Есть немножко.

– Решение по вратарям принимает Рашит Давыдов? Или от вас зависит?

– Мы говорим с Давыдовым об этом. Доверяем ему, но обсуждаем это.

– Важно ли было остаться в Копенгагене?

– Конечно, важно. Вы в Хернинге не были?

– Нет.

– Ну, и не надо.

– Если завтра Кошечкин вас не убедит, вы будете что-то обсуждать по Шестеркину?

– Вратари – это такая сложная тема. Давайте ее, может быть, не обсуждать – на удачу. Потому что очень сложная тема. Только затронешь одного… Это такой особенный индивидуальный вид спорта. Я стараюсь вратарей не трогать лишний раз. (Игорь ЕРОНКО)

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