Илья Воробьев: "В матче с Канадой как никогда за последние годы были близки к победе"

Российский специалист Илья Воробьев, который сегодня был назначен главным тренером СКА исборной России, в интервью "СЭ" рассказал о предстоящей работе, векторе развития питерского клуба, чемпионате мира, а также поделился мнением о финале Кубка Стэнли.

– После чемпионата мира прошло много времени для того, чтобы провести полноценный анализ. Что вы для себя извлекли?

– Да, выводы были сделаны. Есть определенные моменты, детали. Нельзя сказать, что мы в них отстаем. Просто их надо дорабатывать и уделять им больше внимания. У нас есть план относительно того, надо чем мы будет работать. Это касается игровых моментов. Чемпионат мира – это лакмусовая бумага, необходимая для понимания того, куда двигается европейский и мировой хоккей. Тем более что в нынешнем сезоне турнир был очень сильным, поскольку на него приехало много игроков из НХЛ.

– В комплектовании были допущены ошибки?

– Здесь даже не о чем говорить. Очень много ребят были травмированы и больны.

– Как относитесь к упрощенной формулировке "у Канады был Макдэвид, у нас – нет, поэтому сборная России и проиграла"?

– В матче с Канадой мы как никогда за последние годы были близки к победе. Класс игроков, которые могут создать гол из ничего, по сравнению с остальными – это большая разница. Но ведь хороший шанс пойти дальше у нас был. (Михаил ЗИСЛИС)