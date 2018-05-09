Чемпионат мира

12:46 | Хоккей — Чемпионат мира

Илья Воробьев: "В День Победы испытываю гордость и за страну, и за дедов"

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Главный тренер сборной России Илья Воробьев во время церемонии возложения цветов у памятника советским солдатам на датском кладбище "Биспьерберг" заявил, что это мероприятие является для команды частью игровой мотивации.

– Это очень важно для нас, для команды, для ребят, – отметил Воробьев. – Игроки представляют новое поколение, их деды не воевали. Но сейчас мы показываем, что тоже чтим своих предков. Наверное, это также является для нас частью мотивации. Для меня День Победы – личный праздник. Испытываю гордость и за страну, и за дедов. (Игорь ЕРОНКО)

На следующий после праздника день, 10 мая, сборная России в рамках группового турнира на чемпионате мира-2018 встретится с Чехией. Начало игры - 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Российские хоккеисты возложили цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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khasan013

поэтому ты гражданин Германии???? за какую страну хоть уточнил бы

13:40

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