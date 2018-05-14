Илья Воробьев: "У Капризова ушиб. Мамин выглядит нерадужно"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев – о травмах игроков нашей команды в матче группового турнира чемпионата мира-2018 со Словакией (4:0).

– Что с хоккеистами, получившими повреждения: Маминым, Капризовым, Гавриковым?

– Гаврикова вы, наверное, видели. У Капризова ушиб. Надеюсь, нормально все будет. Над Маминым доктора колдуют, но как-то нерадужно выглядит. (Игорь ЕРОНКО)