Чемпионат мира

01:10 | Хоккей — Чемпионат мира

Илья Воробьев: "Создали много моментов, нужно было их завершать"


Главный тренер сборной РоссииИлья Воробьев после поражения от Чехии в матче чемпионата мира (3:4 ОТ) отметил, что реализация моментов оставляет желать лучшего. Также он признался, что не исключается перестановок в защитной линии.

 
Четверг. Копенгаген. Чехия - Россия - 4:3 ОТ. Давид ПАСТРНЯК (№ 88) делает счет 3:2 в пользу чехов.Мастер-класс из Бостона. Чехия обыграла Россию

– Довольны созданными моментами?

– Моментов было много, но нужно завершать их заброшенными шайбами.

– В парах защитников тоже возможны перестановки?

– Сейчас будем смотреть. Не исключаю такой возможности.

– Как можно усилить нашу оборону? Матч показал, что мы не можем противостоять связке уровня Пастернака и Крейчи.

– Нам необходимо отрабатывать в обороне всей пятеркой – в этом залог нашего успеха. (Игорь ЕРОНКО)

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