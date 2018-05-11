Илья Воробьев: "Создали много моментов, нужно было их завершать"

Главный тренер сборной России​ Илья Воробьев после поражения от Чехии в матче чемпионата мира (3:4 ОТ) отметил, что реализация моментов оставляет желать лучшего. Также он признался, что не исключается перестановок в защитной линии.

– Довольны созданными моментами?

– Моментов было много, но нужно завершать их заброшенными шайбами.

– В парах защитников тоже возможны перестановки?

– Сейчас будем смотреть. Не исключаю такой возможности.

– Как можно усилить нашу оборону? Матч показал, что мы не можем противостоять связке уровня Пастернака и Крейчи.

– Нам необходимо отрабатывать в обороне всей пятеркой – в этом залог нашего успеха. (Игорь ЕРОНКО)

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