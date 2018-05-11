Илья Воробьев: "Создали много моментов, нужно было их завершать"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от Чехии в матче чемпионата мира (3:4 ОТ) отметил, что реализация моментов оставляет желать лучшего. Также он признался, что не исключается перестановок в защитной линии.
– Довольны созданными моментами?
– Моментов было много, но нужно завершать их заброшенными шайбами.
– В парах защитников тоже возможны перестановки?
– Сейчас будем смотреть. Не исключаю такой возможности.
– Как можно усилить нашу оборону? Матч показал, что мы не можем противостоять связке уровня Пастернака и Крейчи.
– Нам необходимо отрабатывать в обороне всей пятеркой – в этом залог нашего успеха. (Игорь ЕРОНКО)
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