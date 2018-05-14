Илья Воробьев: "Со шведами будет играть Кошечкин"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги победы над Словакией (4:0) в рамках чемпионата мира в Дании.

– Такое ощущение, что команда была не готова к тому, что словаки начнут играть так жестко и бить сборную России.

– Я бы не сказал, что мы не были готовы, но они действительно очень жестко играли. Те моменты, в которых повреждения были получены, может быть, опыта не хватило. Может быть, не надо было при счете 2:0 идти до конца. С другой стороны, хорошо, что они лезли. Потому что они настоящие нападающие. Они хотят забить гол. Но, возможно, опыта не хватило, что именно в этом моменте не надо было лезть.

– В первом периоде словаки всего два броска нанесли по воротам Шестеркина. Во втором – 11. В чем проблема была? В том, что мы хуже оборонялись?

– Во-первых, им уже терять было нечего. Они полетели активно. Во-вторых, с пересменками у нас не все ладно. Будем работать над этим.

– Удаление Мамина на Юрчо – попытка вступиться за Гаврикова?

– Не думаю. Там прошло уже время.

– Шестеркин не пропустил ни одной шайбы на турнире, а вы все равно больше доверяете Кошечкину.

– Здорово, мы очень рады за Игоря. Завтра со шведами будет играть Кошечкин.

– Как вам Шалунов в центре?

– Чем дольше он там играл – тем лучше. Были моменты. В третьем периоде вся команда закусилась так, по-спортивному хорошо.

– Как вам вообще это звено энерджайзеров? (Мамин – Шалунов – Сошников, после травмы Мамина там выходил Бучневич – прим. "СЭ")

– Энерджайзеров? Неплохо. Энергии они добавляют.

– Объясните, почему вы Шалунова и Григоренко изначально видите на фланге?

– У нас есть четыре опорных центральных нападающих. Поймите роль Макса. В первых двух тройках у нас на эти роли – Дацюк и Анисимов. Плюс у нас есть Андронов и Каблуков. Вот вам четыре центральных. Поэтому такая роль у Шалунова и Григоренко.

– С Андроновым есть ясность?

– Попало ему вчера не очень приятно, но мы надеемся, что завтра все будет нормально. Надеемся, что сыграет со Швецией. (Игорь ЕРОНКО)

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