Илья Воробьев: "Сборной России в матче с Канадой не хватило опыта"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев в интервью "СЭ" отметил, что сборная России уступила Канаде в полуфинале чемпионата мира-2017 из-за нехватки опыта у некоторых игроков. По его словам, не все хоккеисты занют, что необходимо делать в стрессовых ситуациях.

– Не могу не спросить про полуфинал чемпионата мира. В чем вам со скамейки виделась причина поражения от канадцев в третьем периоде, ведь до этого все шло гладко?

– Действительно, на протяжении 40 минут мы имели хорошее преимущество. Нас немного пошатнул первый гол, поскольку пропустили мы его в самом начале третьего периода. А потом, на мой взгляд, многим ребятам не хватило опыта таких важных матчей. В стрессовых ситуациях решающими оказываются незначительные детали. Не все еще досконально знают, в каком моменте надо грамотно шайбу вывести из своей зоны или какой эпизод доработать до конца в атаке. Да и не стоит забывать, что в сборной России было полкоманды дебютантов чемпионата мира, а нам противостоял соперник очень серьезного уровня. (Михаил ЗИСЛИС)

Полное интревью Ильи Воробьева