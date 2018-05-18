Илья Воробьев: "Продление контракта? Я пока ничего не знаю"

Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов перед отъездом команды из Копенгагена. Вчера, 17 мая, хоккеисты национальной сборной проиграли Канаде (4:5 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира-2018.

- Третьяк сказал, что продлевать будут с вами контракт.

- Я пока ничего не знаю еще. Я закрылся и не читал ничего во время чемпионата мира.

- Сколько вам нужно времени, чтобы восстановить силы?

- Мне не надо силы восстанавливать. Хотя я с 1 апреля на сборах – есть силы. (Игорь ЕРОНКО, Алексей ШЕВЧЕНКО)

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