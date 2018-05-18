Илья Воробьев - об итогах ЧМ: "Не было времени подготовить физику"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов перед отъездом команды из Копенгагена. Вчера, 17 мая, хоккеисты национальной сборной проиграли Канаде (4:5 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира-2018.

- Понятно, что Власик и Парэйко – крутые персональщики. Но все же – чего не хватило тройке Дацюка?

- Все близко, все компактно, и по Гусеву тоже надо понимать – он после болезни. На свежачка что-то показал. "Физика" тоже у нас – как мы собирались, мы ей не блистали. Не то что не блистали – времени не было ее подготовить.

- Если бы вы 1 апреля знали, что повезете сборную на чемпионат мира, можно ли было подкрутить эту самую "физику"? Может, циклы по-другому выстраивали бы?

- А там цикла как такового нет. У нас люди долго играли, и им, наверное, нужно было отдохнуть. Потому что олимпийский сезон. Они были выжаты. Два дня – поехали на один Евротур покатались. Два дня – поехали на другой. И вот так всю дорогу. Второй Евротур был лишним. Одного нам хватило бы. С одной стороны, мы посмотрели игроков. С другой, в плане "физики" он был лишним. (Игорь ЕРОНКО, Алексей ШЕВЧЕНКО)

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