Илья Воробьев - о разговоре со Знарком: "Это наши дела с Валеричем"

Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов перед отъездом команды из Копенгагена. Вчера, 17 мая, хоккеисты отечественной команды проиграли Канаде (4:5 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира-2018.

- Как все-таки могла пройти передача Макдэвида на О'Райлли? Киселевич же положил клюшку на лед.

- Вчера хорошо сказал тренер канадцев. У нас есть 1987-го года Кросби. И есть 1997-го года Макдэвид. Вот как я чувствую этот момент. Это огромное мастерство игрока.

- Болельщикам интересно, о чем вы говорили с Олегом Знарком. Это было напутствие?

- Это наши дела с Валеричем. Я понимаю, что все хотят знать. Но это наши дела. (Игорь ЕРОНКО, Алексей ШЕВЧЕНКО)

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