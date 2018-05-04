Илья Воробьев: "Мы сыграли лишь первый матч с французами, а нас возносят куда-то"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев отметил, что команде есть над чем работать после матча группового турнира чемпионата мира с Францией (7:0). По его словам, рано делать выводы об игре сборной.
– Капризов сказал, что у них с Дадоновым получились хорошие голы, но много было потерь. Согласны?
– Был такой момент, но меня больше волновали потери других игроков, чем их. Это первая игра. Есть над чем работать.
– Не слишком легкий соперник для начала?
– В первом матче полезен любой соперник, поэтому надо войти в игру. В первые пять минут были зажатыми, а потом разыгрались.
– Гусеву сложно будет попасть в первое звено?
– Успокойтесь. Мы сыграли лишь первый матч с французами, а нас возносят куда-то. Все – в рабочем режиме. Будем смотреть, как будет готов Никита, когда он приедет.
– Когда его ждете?
– 5 мая. (Игорь ЕРОНКО, Алексей ШЕВЧЕНКО)
Трансляция матча Россия - Франция
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- Сборная России (Хоккей)
- Евгений Дадонов
- Никита Гусев
- Сборная Франции (хоккей)
- Илья Воробьев
- Кирилл Капризов
SergeyKa
Молоток. Всё правильно сказал.
21:02