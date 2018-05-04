Чемпионат мира

20:35 | Хоккей — Чемпионат мира

Илья Воробьев: "Мы рассчитываем на ребят, которые здесь"

1

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России  Илья Воробьев отметил, что тренерский штаб думает над тем, чтобы заявить на чемпионат мира третьего вратаря. Также он подчеркнул, что команда рассчитывает на тех игроков, которые есть в ее распоряжении.

– Собираетесь заявлять третьего вратаря?

– Мы будем думать, и работаем день за днем.

"Тампу" ждете?

– Мы рассчитываем на ребят, которые здесь. Это наша команда.

– Завтра тренироваться смогут только заявленные игроки.

– Мы читали регламент, спасибо за информацию.

"Вашингтон" ночью смотрели?

– Я? У меня своих забот хватает. Счет знаю, хайлайты видел. (Игорь ЕРОНКО, Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча Россия - Франция 

Все о чемпионате мира по хоккею - здесь

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по хоккею-2018?
голосовать
1
Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Россия на чемпионате мира по хоккею-2018
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Дортмунд

О, великий!

20:53

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!