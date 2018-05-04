Илья Воробьев: "Мы рассчитываем на ребят, которые здесь"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев отметил, что тренерский штаб думает над тем, чтобы заявить на чемпионат мира третьего вратаря. Также он подчеркнул, что команда рассчитывает на тех игроков, которые есть в ее распоряжении.

– Собираетесь заявлять третьего вратаря?

– Мы будем думать, и работаем день за днем.

– "Тампу" ждете?

– Мы рассчитываем на ребят, которые здесь. Это наша команда.

– Завтра тренироваться смогут только заявленные игроки.

– Мы читали регламент, спасибо за информацию.

– "Вашингтон" ночью смотрели?

– Я? У меня своих забот хватает. Счет знаю, хайлайты видел. (Игорь ЕРОНКО, Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча Россия - Франция

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