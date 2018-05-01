Илья Воробьев: "Мы рассчитываем на эту сборную, а игроки НХЛ - другая тема"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев отметил, что конкретика по составу на чемпионат мира появится только перед стартовым матчем. По его словам, проведена оптимизация состава.

– Было пять поражений подряд, а впереди важный турнир. Расскажите, какую работу вы провели?

– Спасибо, что напомнили, мы в курсе. Работу, конечно, провели. Мы проверили много игроков, проанализировали и едем дальше. Про поражения забыли. Мы просматривали разные сочетания. Некоторые ребята у нас играли, некоторые нет. Велась работа по оптимизации состава. Мы собрали тех хоккеистов, кто с нами идет дальше.

– Мы видели список из двадцати шести игроков, которые полетят на чемпионат мира. Сколько их них попадет в первоначальную заявку?

– Мы работаем каждый день. У нас и сейчас есть план, но конкретика появится только перед первым матчем.

– Будете ждать окончания второго раунда плей-офф НХЛ?

– Мы рассчитываем на эту команду, а что будет с НХЛ – это уже другая тема. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)