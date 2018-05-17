Чемпионат мира

21:46 | Хоккей — Чемпионат мира

Илья Воробьев: "Могли обыграть эту Канаду, были близки как никогда"

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Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги выступления команды на чемпионате мира. В 1/4 финала россияне уступили сборной Канады (4:5 ОТ).

- Главный позитив на турнире?

- Что была команда, что мы играли. Конечно, хотелось медалей. Сегодня проигрывали, но отыгрывались. Немножко в конце не повезло. Команда работала до конца.

- Это самое обидное ваше поражение?

- Сегодня – точно.

- В чем обида?

- Что уступили, надо разбираться. В том, что действительно могли обыграть эту Канаду. Мы были близко как никогда. Тот же О'Райли играл во втором звене, тогда как в прошлом году в первом. Мы говорим о глубине состава канадцев, - сказал Воробьев. (Игорь ЕРОНКО).

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/world/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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PvsZ

Да-да, могли. Там прямо сейчас финны швейцарцам сливают, так что можно было уже иметь отличные виды на финал. Но...

22:51

ПИПКИНПАПА

Ни тактики, ни команды. Набор безвольных игроков, которые жались к воротам. Канадцы г..но, а мы г..нее. Практически никто (в первую очередь они сами) не верил в их победу, хотя болели и надеялись. Если бы в воротах канадосов стоял вратарь, проиграли бы в основное время... Очень жаль

22:44

spetrov

Так сказал, как будто ранее не обыгрывали. :)

22:23

Fajyz

Крамаров, твоя сборная способна обыгрывать только Францию, Австрию и Белоруссию.

22:05

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