Илья Воробьев: "Могли обыграть эту Канаду, были близки как никогда"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги выступления команды на чемпионате мира. В 1/4 финала россияне уступили сборной Канады (4:5 ОТ).

- Главный позитив на турнире?

- Что была команда, что мы играли. Конечно, хотелось медалей. Сегодня проигрывали, но отыгрывались. Немножко в конце не повезло. Команда работала до конца.

- Это самое обидное ваше поражение?

- Сегодня – точно.

- В чем обида?

- Что уступили, надо разбираться. В том, что действительно могли обыграть эту Канаду. Мы были близко как никогда. Тот же О'Райли играл во втором звене, тогда как в прошлом году в первом. Мы говорим о глубине состава канадцев, - сказал Воробьев. (Игорь ЕРОНКО).

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