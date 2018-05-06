Илья Воробьев: "Гусев не сыграет с Белоруссией"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев объяснил замену Василия Кошечкина на Игоря Шестеркина в матче чемпионата мира-2018 против Австрии (7:0). Также специалист рассказал о состоянии Никиты Гусева.

– Шестеркина выпустили, потому что Кошечкин замерз? – вопрос Воробьеву.

– Нет. Потому что Игорь завтра играет с Белоруссией.

– Если не открывать глобальных секретов, какой рисунок игры вы ставите сборной. Что-то меняете по сравнению с тем, что было?

– Некоторые вещи меняются.

– А какие именно?

– Ну вы же говорите – без глобальных секретов. Да, больше паса. Но больше паса – это в зависимости от соперника можно делать. Когда все будет в два раза быстрее – все это будет сложнее.

– Какие новости по Гусеву?

– Никита прилетел. Он здесь с нами. Тренируется по индивидуальной программе. Врачи смотрят, в каком он функциональном состоянии. Тренеры по физподготовке готовят его.

– С Белоруссией он будет играть?

– Нет.

– А когда вы его заявите?

– Еще раз – все будет зависеть от его физического состояния.

- Он не добавил головной боли? Все тройки хорошо смотрятся. И непонятно, куда его ставить.

- У нас и так головная боль есть. Поэтому что уж тут. (Игорь ЕРОНКО)

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