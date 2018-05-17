Чемпионат мира

21:27 | Хоккей — Чемпионат мира

Илья Воробьев: "Федрация решит, работать ли мне дальше"

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Главный тренер сборной России Илья Воробьев после матча 1/4 финала чемпионата мира против сборной Канады (4:5 ОТ) сказал, что пока не знает, продолжит ли он работу.

- Будете менять тренерский штаб на следующую игру?

- Вы издеваетесь?

- Если вам предложат работать дальше, согласитесь?

- Федерация решит. Не ко мне вопросы. Я узнал, что везу команду на чемпионат мира в тихий час между тренировками олимпийской сборной.

- Примете предложение, если предложат?

- Давайте шаг за шагом двигаться, - сказал Воробьев. (Игорь ЕРОНКО)

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/world/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Bibigon2000

ФЕДРАЦИЯ она такая,она все и решит

21:53

Я с рулетом на балконе

Воробьев, самоустранись, пожалуйста. В тебе огня нет ваще.

21:48

Vlad1992

дибил*

21:41

Vlad1992

Шевченко-добил. за первый вопрос в пятак

21:41

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