Илья Воробьев: "Федрация решит, работать ли мне дальше"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после матча 1/4 финала чемпионата мира против сборной Канады (4:5 ОТ) сказал, что пока не знает, продолжит ли он работу.
- Будете менять тренерский штаб на следующую игру?
- Вы издеваетесь?
- Если вам предложат работать дальше, согласитесь?
- Федерация решит. Не ко мне вопросы. Я узнал, что везу команду на чемпионат мира в тихий час между тренировками олимпийской сборной.
- Примете предложение, если предложат?
- Давайте шаг за шагом двигаться, - сказал Воробьев. (Игорь ЕРОНКО)
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Bibigon2000
ФЕДРАЦИЯ она такая,она все и решит
21:53
Я с рулетом на балконе
Воробьев, самоустранись, пожалуйста. В тебе огня нет ваще.
21:48
Vlad1992
дибил*
21:41
Vlad1992
Шевченко-добил. за первый вопрос в пятак
21:41